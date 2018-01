Kamer voor particuliere beveiligers op koopvaardijschepen

De Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel van VVD en CDA om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op koopvaardijschepen. Uit een debat werd duidelijk dat ook PVV, SGP en Forum voor Democratie willen dat gewapende huurlingen kunnen worden ingezet tegen piraten op zee.

De Vereniging van Reders pleit al jaren voor goede wetgeving om particuliere beveiliging aan boord te regelen. Nu mogen alleen speciale teams van Defensie de schepen bewaken. In de praktijk omzeilen reders de regels door onder buitenlandse vlag te varen of de beveiligers niet aan boord te laten, maar in bootjes erachteraan te sturen. Kapiteins kunnen een hoge straf krijgen als er op een schip wapens gevonden worden.

Camera's en afschrikking

"Nederland is een van de weinige landen die particuliere beveiliging niet toestaan. Daarmee zijn Nederlandse schepen voor de kapers dus extra aantrekkelijk", zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

Regeringspartij ChristenUnie stelt als voorwaarde dat er in de wet wordt geregeld dat er cameratoezicht op de schepen komt, zodat er een zo goed mogelijke controle blijft. "De gewapende beveiligers hebben ook een afschrikkende functie", zegt ChristenUnie-Kamerlid Voordewind.

PVV wil dat het wetsvoorstel wordt uitgebreid met de garantie voor de beveiligers dat ze nooit vervolgd worden na een geweldsincident.

Geweldsmonopolie

Regeringspartij D66 en de rest van de oppositie zijn tegen het plan om de geweldsmonopolie van de overheid onder strikte voorwaarden in handen van particuliere beveiligingsbedrijven te brengen. Ze vinden dat de macht bij Defensie moet blijven en dat alleen de marine geweld mag gebruiken.

"Wat is de noodzaak hiervan als er al Vessel Protection Detachments (VPD's) zijn?", vraagt PvdA-Kamerlid Ploumen. VPD's zijn de door Defensie beschikbaar gestelde mariniers die schepen kunnen beveiligen.

Vooral voor de kust van Somalië, in de Golf van Aden, zijn in het verleden veel koopvaardijschepen gekaapt.