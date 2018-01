Kapitein Kooij vaart liever niet langs Somalië zonder beveiliging

In de bioscoop op het Buitenhof in Den Haag werd gisteren de Deense film Kapringen vertoond. Het is de verfilming van het waargebeurde verhaal over de kaping van een Deens schip door Somalische piraten. In de zaal zaten vooral reders en zeevarend personeel, onder wie kapitein Kooij.

De filmvertoning was bedoeld om politici ervan te overtuigen hoe reëel het gevaar van een kaping is. Wat de politiek daarmee doet, moet vandaag duidelijk worden. Voor kapitein Kooij is het verhaal in ieder geval levensecht.