'Ongelooflijk dom en verbijsterend dat boeren frauderen met melkvee'

'Ongelooflijk dom'

Meulenbroeks vindt het ongelooflijk dat sinds juli vorig jaar kennelijk duizenden boeren "onder de radar" en "moedwillig" hebben besloten om de regels te overtreden. Hij zegt dat er het afgelopen half jaar meerdere bijeenkomsten met melkveehouders zijn geweest over de fosfaatwetgeving en dat geen van de boeren toen zijn mond heeft open gedaan.

"Dit is zo ongelooflijk dom. Het is gerommel in de marge. De risico's zijn enorm en de winst die ze ermee hebben gehaald is marginaal." Volgens hem gaat het om net een paar vaarzen meer per boer en een extra fosfaatuitstoot van zo'n tien kilo per dier.

LTO Nederland gaat het ministerie ondersteunen bij het oplossen van het probleem.