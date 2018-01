Trump tekent: shutdown Amerikaanse overheid echt voorbij

In de Verenigde Staten kunnen alle ambtenaren weer aan de slag: de shutdown van de Amerikaanse overheid is na 69 uur voorbij. Alleen de handtekening van Trump was nog nodig, en die heeft hij nu gezet. Gisteravond gingen al 81 senatoren akkoord met een tijdelijke financiering van de overheidsuitgaven, later stemde ook het Huis van Afgevaardigden in.

In de noodwetgeving wordt een tijdelijke begroting aangenomen tot 8 februari.

De shutdown ging vrijdagavond in omdat de Republikeinen en Democraten in de Senaat het niet eens werden over federale begrotingsafspraken. Daardoor gingen niet-essentiële overheidsinstellingen dicht en werden veel ambtenaren niet betaald.

Dreamers

De Democratische Senaatsfractie zei de afgelopen weken alle overheidsfinanciering te zullen afwijzen zolang er geen afspraken werden gemaakt over de Dreamers. Dat zijn 700.000 mensen die in het verleden als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. In de noodwetgeving is afgesproken dat de komende weken opnieuw zal worden onderhandeld over de toekomst van de Dreamers.

Veel Democraten uiten hun kritiek op de noodwetgeving. Ze vinden dat de Democratische Senaatsfractie te snel overstag is gegaan.