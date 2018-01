Shutdown VS voorbij; Democraten om na toezegging illegalendebat

Aan de shutdown van de Amerikaanse overheid komt na drie dagen een einde. 81 Senatoren hebben ingestemd met een tijdelijke financiering van de overheidsuitgaven. Daarmee is het benodigde aantal van 60 alsnog ruim overschreden.

Voorafgaand aan de stemming zei de Democratische Senaatsleider Schumer al dat zijn fractie overstag was. Met de Republikeinse leider McConnell was hij overeengekomen dat er in ruil voor steun een debat komt over de status van de Dreamers, 700.000 mensen die in het verleden als kind illegaal naar de VS zijn gekomen.

Begroting

Vrijdagavond ging de shutdown in, doordat de Republikeinen en Democraten in de Senaat het niet eens konden worden over federale begrotingsafspraken. Het hield onder meer in dat niet-essentiƫle overheidsinstellingen dichtgingen en dat veel ambtenaren niet meer werden betaald. Vandaag, met het begin van de werkweek, werden de gevolgen manifest.

Afgesproken is nu om een tijdelijke begroting aan te nemen tot 8 februari. Volgens Schumer heeft McConnell beloofd om in de tussentijd serieus te kijken naar de status van de Dreamers, over wie president Trump heeft gezegd dat hij hen wil uitzetten.