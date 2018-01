Pleidooi Kamerleden voor scheiding ministerie en WODC

In de Kamer gaan steeds meer stemmen op om het WODC meer op afstand van het ministerie van Justitie en Veiligheid te plaatsen. Ook zetten sommige partijen vraagtekens bij de positie van de directeur.

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum) is officieel onafhankelijk van het ministerie, maar Nieuwsuur berichtte eind vorig jaar over politieke sturing van rapporten. Minister Grapperhaus heeft drie onderzoeken aangekondigd. De Kamer houdt dinsdagavond een debat over de kwestie. Iedereen benadrukt dat mensen op de onafhankelijkheid van de rapporten van het WODC moeten kunnen vertrouwen.

Angst om incidenten te melden

Marianne van Ooyen, de WODC-medewerker die intern klaagde over de gang van zaken, plaatste vanavond in Nieuwsuur vraagtekens bij de onderzoeken die Grapperhaus laat doen. Volgens haar zijn mensen bang om incidenten te melden.

De vrouw, die inmiddels met pensioen is, zei ook achteraf te hebben gehoord dat ze na de eerdere onthullingen van Nieuwsuur zwartgemaakt is. Kamerleden hebben er waardering voor dat Van Ooyen met haar verhaal naar buiten is gekomen.

Veertiende etage van het ministerie

PVV, SP en GroenLinks vinden dat er een duidelijkere scheiding moet komen tussen onderzoeksinstituut en departement. PVV-woordvoerder Helder heeft nooit begrepen waarom het WODC "op de veertiende etage van het ministerie is gehuisvest." SP-Kamerlid Van Nispen vindt dat Grapperhaus niet met maatregelen moet wachten tot de onderzoeken klaar zijn. "Het ministerie heeft aangetoond niet met de verantwoordelijkheid te kunnen omgaan, dus het WODC moet weg uit het ministerie."

GroenLinks-woordvoerder Buitenweg pleit voor een positie zoals bijvoorbeeld het CBS of het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook volgens Kamerlid Van der Graaf van regeringspartij ChristenUnie is de afstand tussen ministerie en WODC nu te klein en moet de minister kijken of dat anders kan worden geregeld.

Regeringspartij CDA wil nog niet vooruitlopen op een grotere afstand tussen ministerie en instituut. "Het schiet wel door mijn hoofd dat het misschien verstandig is, maar ik wil eerst de onderzoeken afwachten", zegt Kamerlid Van Toorenburg.

Discussie over positie directeur

De PVV vindt dat directeur Leeuw van het WODC moet opstappen. Volgens Helder is hij niet de juiste man voor een cultuurverandering. GroenLinks en SP willen die conclusie nog niet trekken, maar ook zij vragen zich af of de huidige directeur orde op zaken kan stellen,

De Kamer wil dat Grapperhaus vaart zet achter de onderzoeken. Naar verluidt zijn die nog niet echt op gang gekomen.