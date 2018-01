L'Oreal-model met hijab trekt zich terug uit reclamecampagne

De Britse vlogger Amena Khan, die sinds kort met een hoofddoek te zien was in reclamespotjes van cosmeticabedrijf L'Oreal, heeft zich teruggetrokken uit de reclamecampagne. Ze zegt dat ze stopt "vanwege de discussie eromheen". Volgens haar leidt die af van "het positieve en inclusieve gevoel" waarmee de reclames zijn gemaakt.

Khan kwam de afgelopen dagen op sociale media onder vuur te liggen vanwege berichten die ze in 2014 op Twitter had gezet. In die tweets noemde ze Israël een "sinistere en illegale staat". Ook schreef ze dat het land vol zit met "kindermoordenaars" en dat Israël verantwoordelijk is voor "marteling, moord, verkrachting en genocide". Nadat de berichten waren ontdekt en er ophef over was ontstaan, heeft ze ze verwijderd.