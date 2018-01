Shampooreclame met hoofddoek: 'welk bedrijf kiest hier nu voor?'

Cosmeticabedrijf L'Oreal heeft bij een nieuwe campagne voor een model gekozen bij wie geen haar te zien is. In reclamespotjes staat de Britse vlogger Amena Khan centraal en zij draagt een hoofddoek. "Je geeft ook om je haar als je dat niet aan de buitenwereld laat zien", is haar boodschap.

Khan is bekend vanwege haar filmpjes en foto's over verzorgingsproducten. De Britse heeft bijna 400.000 abonnee's op YouTube en bijna 600.000 volgers op Instagram. Daarnaast is ze moeder, mede-oprichter van een cosmeticabedrijf en ontwerper van haar eigen hoofddoekenlijn.

En nu verschijnt ze dus als een van de diverse modellen in de reclamecampagne van de Franse cosmeticafirma. "Dat is best wel inspirerend", zegt ondernemer Loubna Sadoq in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze is een hartstikke goed voorbeeld en laat zien dat je ook mooi en verzorgd haar kunt hebben onder een hoofddoek."

'Positieve associaties'

In internationale media wordt de keuze voor Khan als model historisch en baanbrekend genoemd. Sadoq is blij dat een vrouw met hoofddoek op deze manier in het nieuws komt. "Vrouwen kunnen zich hiermee identificeren. Dit leidt tot meer positieve associaties met de hoofddoek en dat is belangrijk voor de volgende generaties."

Dat de hoofddoek of hijab door sommige mensen wordt gezien als een symbool van onderdrukking, is onterecht, zegt Sadoq. "Het klopt dat de hoofddoek in sommige islamitische landen verplicht is, maar in veel landen kiezen vrouwen er zelf voor om er een te dragen." De Britse Khan ging naar eigen zeggen pas een hoofddoek dragen toen ze in de twintig was.

Meer rolmodellen

Ondernemer Sadoq is blij dat steeds meer bedrijven modellen met hoofddoeken gebruiken in reclamecampagnes. Zo verscheen afgelopen zomer de Rotterdamse vlogster Ruba Zai met hijab in uitingen van een Italiaans modemerk.

Model Khan ziet in ieder geval niet vaak modellen die op haar lijken. "Als ik vroeger meer rolmodellen had gehad, was ik misschien wel eerder in de media aan het werk gegaan", zegt ze tegen het Britse Vogue. "Want hoeveel bedrijven kiezen nou voor zo'n campagne als deze? Niet veel."