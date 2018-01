Waarom worden de rijken eigenlijk steeds rijker?

Het jongste vermogensrapport van Oxfam Novib windt er geen doekjes om. Rijke Nederlanders hebben er het afgelopen jaar veel meer vermogen bijgekregen dan modale en beneden-modale Nederlanders.

Zo zijn we, volgens Oxfam Novib, in Nederland in 2017 53 miljard dollar rijker geworden en is 45 procent daarvan in handen gekomen van de rijkste 1 procent van de Nederlanders. Die groep had daardoor afgelopen jaar - net als het jaar daarvoor - 22 procent van het totale vermogen in handen.

Daar moet wel bij worden gezegd dat ook de armste helft van de bevolking geprofiteerd heeft van de economische groei. Verhoudingsgewijs zijn de rijken en de armen er zelfs evenveel op vooruitgegaan.

Hoe dat kan? Simpel: als iemand met een vermogen van 10 miljoen euro er 10 procent bij krijgt dan is dat natuurlijk veel meer dan wanneer iemand met een vermogen van 10.000 euro er 10 procent op vooruitgaat.

Slapend rijk worden

Toch is dit niet de enige oorzaak waardoor de rijken steeds rijker worden. Rijke mensen hebben ook meer vermogen dat zij kunnen investeren en beleggen. Het rendement op deze beleggingen is vaak hoger dan de rente op een simpele spaarrekening en daarmee zien zij hun vermogen nog sneller stijgen. Slapend rijk worden kan dus wel degelijk.

Volgens econoom Robin Fransman is er nóg een verklaring. "Sinds 2000 is de belasting op arbeid alleen maar hoger geworden en belasting op kapitaal alleen maar verlaagd." Fransman is van mening dat dit een heel belangrijke oorzaak is van de groeiende vermogensongelijkheid.

Moeilijk vast te stellen

Hoe groot de vermogensongelijkheid precies is, is volgens de econoom heel moeilijk vast te stellen. "Er zijn gewoon geen goede statistieken over personen die een groot belang hebben in bedrijven.

Het CBS rekent bijvoorbeeld het vermogen van Joop van de Ende in zijn bedrijf niet mee. Onterecht, zegt Robin Fransman. "Het is misschien geen cash geld, maar het is wel degelijk vermogen waarover hij beschikt."

Voor Oxfam Novib is in ieder geval pijnlijk duidelijk dat de rijkdom nog altijd oneerlijk is verdeeld. De organisatie baseert zich op cijfers van de Zwitserse bank Credit Suisse.