Vrijwel alle zorgsites schieten tekort voor blinden en doven

De stichting nam websites onder de loep met een geautomatiseerde test en ook handmatig. Daarbij bleek dat vrijwel alle zorgsites wel problemen hebben, van websites van ziekenhuizen tot die van huisartsen. De gedetailleerde, met de hand uitgevoerde test is uitgevoerd op 62 websites.

Niet alleen blinden hebben problemen als een website niet goed is gebouwd, waardoor hun schermleessoftware niet goed werkt - iets wat in de helft van de gevallen gebeurt. Ook slechtzienden kunnen problemen krijgen als het contrast tussen de achtergrond en de tekst niet groot genoeg is; zoals bij 90 procent van de sites het geval is.

Formulieren invullen lukt blinden en slechtzienden bij 85 procent van de websites niet goed. Filmpjes met bijvoorbeeld uitleg over medicijngebruik zijn in driekwart van de gevallen niet ondertiteld en dus niet nuttig voor doven.

E-health

"En dan hebben we alleen nog maar het openbare deel van de websites onderzocht", zegt Van der Heijden. Het besloten deel waar patiënten hun eigen zaken kunnen regelen, is immers niet zomaar toegankelijk. "Maar we hebben niet de indruk dat dat veel beter is."

Het idee is juist dat patiënten steeds meer hun eigen zorg digitaal regelen, maar voor de 300.000 blinden en slechtzienden en de 1,3 miljoen doven en slechthorenden die Nederland telt, blijkt dat lastig.