56 maffialeden opgepakt op Sicilië

De politie heeft op Sicilië 56 leden van de maffia opgepakt. De actie was gericht tegen 16 families die onderdeel zijn van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia.

De arrestanten worden verdacht van afpersing, drugshandel, gesjoemel met publieke aanbestedingen en het omkopen van ambtenaren.

Onder de arrestanten is ook de burgemeester van het plaatsje San Biagio Platani, in het westen van Sicilië. Hij werd bij de laatste lokale verkiezingen in november gekozen dankzij de stemmen die hij had geronseld.

Miljoenen aan overheidssubsidie naar asielzoekerscentra

De maffia probeert ook de zeggenschap te krijgen over asielzoekerscentra, zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Er gaan miljoenen euro's aan overheidssubsidie naar asielzoekerscentra. De maffia probeert via corrupte ambtenaren de macht bij deze centra in handen te krijgen. Daar kunnen ze veel geld mee verdienen."

Bij een gecombineerde politieactie twee weken geleden in Italië en Duitsland werden 169 mensen opgepakt. Zij hoorden bij de 'Ndrangheta, de maffia in Calabrië in het zuiden. De twee acties staan los van elkaar.