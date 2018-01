'IND bezuinigt terwijl gezinshereniging te lang duurt'

Duizenden asielzoekers moeten bijna een half jaar langer wachten op gezinshereniging dan wettelijk is vastgelegd, terwijl de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezuinigt. Dat meldt het AD op basis van opgevraagde cijfers.

Er waren afgelopen december 6160 zogeheten nareis-dossiers. Gemiddeld duurde het 319 dagen voordat een besluit werd genomen. De wettelijke termijn is zes maanden. Desondanks daalde in september het aantal fte's bij de betreffende IND-afdeling van 220 naar 185.

De krant baseert zich op statistieken van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat gaat over de IND. Het ministerie verwacht dat in het voorjaar de aanvragen weer binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld, citeert het AD een woordvoerder.

Wachten in vluchtelingenkamp

Voor Syriërs en Eritreeërs kan de lange wachttijd een groot probleem zijn. Hun gezinsleden moeten wachten in vluchtelingenkampen op eventuele hereniging. VluchtelingenWerk Nederland vindt de bezuiniging bij de IND onacceptabel.

In 2015, het begin van vluchtelingencrisis, duurde het gemiddeld 146 dagen voordat een nareis-dossier was afgehandeld. In de twee jaar die volgden was de wachttijd ruim verdubbeld.