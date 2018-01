Ieren nemen afscheid van Dolores O'Riordan

Na vier uur werd het lichaam van O'Riordan door haar bandleden de kerk uit gedragen. Ze is overgebracht naar een uitvaartcentrum in Ballyneety, waar belangstellenden maandag nog afscheid van haar kunnen nemen.

Op dinsdag volgt een uitvaartmis, gevolgd door een besloten begrafenis. O'Riordan wordt begraven naast haar vader Terence, die in 2011 overleed.

O'Riordan (46) werd vorige week maandag dood gevonden in een hotelkamer in Londen, waar ze was voor opnames.

Hoewel de politie haar dood niet verdacht noemt, is het nog altijd niet duidelijk waaraan ze precies is overleden. Het onderzoek naar de doodsoorzaak zal tot zeker begin april duren, omdat testresultaten dan pas binnen zullen zijn.