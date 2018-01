Wolf doodt schapen in België

De wolf die sinds begin dit jaar in België verblijft, heeft waarschijnlijk twee schapen doodgebeten in Meerhout, 30 kilometer van de Nederlandse grens. Een derde dier raakte gewond.

Vanwege bijtwonden in de hals van de dieren denken experts dat het om een wolfaanval gaat. Ook zijn in de buurt sporen van het dier gevonden.

Begin dit jaar werd er voor het eerst in een eeuw weer een wolf in België gezien. Daarmee was het land het laatste op het vasteland van Europa waar de bedreigde diersoort terugkeerde.

Het bleek te gaan om een Duits exemplaar, Naya, dat via Nederland in België terecht was gekomen. Het dier kon worden gevolgd door een gps-zender die was geplaatst door Duitse biologen. Die data komen echter vertraagd binnen, waardoor het niet mogelijk is de wolf op de voet te volgen.