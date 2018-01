Zangeres Noord-Koreaanse meidenband in Zuid-Korea

Hyon was afgelopen week bij de onderhandelingen over het culturele programma tijdens de Spelen. De 34-jarige zangeres is al jaren een beroemdheid in beide Korea's.

In het begin van de eeuw was ze een Noord-Koreaanse popster als vertolker van propaganda-liederen. Zo prees ze in haar populairste nummer de verdiensten van de Noord-Koreaanse textielarbeiders. Een van de tekstegels luidde: "Ze noemen me een maagd op een hengst, ik beklom de hengst die mijn Geliefde Leider mij gaf."

'Liefje van Kim Jong-un'

Volgens geruchten had ze een relatie met Kim Jong-un. Die romance werd afgekeurd door zijn vader en daarom beëindigd. In 2006 verdween ze uit de publiciteit, om daar pas in terug te keren in 2012, nadat Kim Jong-un zijn vader was opgevolgd.

Sinds 2012 is ze de leider van de Morangbon Band, een meidengroep die Kim Jong-un verheerlijkt, maar ook Amerikaanse evergreens als My Way van Frank Sinatra ten gehore bracht.

Pornofilm

Volgens geruchten werd ze opnieuw het liefje van Kim Jong-un, maar in 2013 berichtten Zuid-Koreaanse media ook dat ze met elf andere artiesten was geëxecuteerd voor het maken van een pornofilm.

Maanden later verscheen ze toch weer in het openbaar, toen ze op televisie Kim Jong-un bedankte voor zijn "hemelse vertrouwen en warme zorg". Een jaar later reisde ze met de Moranbong Band naar Peking voor een serie concerten en in 2017 werd ze lid van het Centraal Comité van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij.