Noord-Korea stuurt 22 atleten naar Winterspelen in Zuid-Korea

De meeste Noord-Koreaanse sporters hebben niet voldaan aan de kwalificatie-eisen voor de Spelen. Alleen de kunstschaatsers hebben zich gekwalificeerd, maar Noord-Korea liet de deadline passeren om ze aan te melden voor Pyeongchang. Het IOC laat de sporters nu dus toch meedoen.

Noord- en Zuid-Korea vochten in de jaren 1950-1953 een bloedige oorlog uit, waarbij westerse troepen aan Zuid-Koreaanse kant meevochten en China en in het geheim ook de Sovjet-Unie Noord-Korea steunden. In 1953 kwam een staakt-het-vuren tot stand, maar het conflict is nooit officieel beëindigd.