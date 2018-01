Het kan woensdag recordwarm worden

Woensdag kunnen de eerste weerrecords van het jaar worden gebroken. Op veel plaatsen in het land kan het met 12 tot 13 graden recordwarm worden, meldt Weerplaza.

Het dagrecord van 24 januari dateert uit 1937, toen het in Maastricht 13,4 graden werd. Het landelijke dagrecord stamt uit 1960. In De Bilt werd het toen 12,1 graden. Zulke temperaturen kunnen woensdag ook zeker worden gehaald.

In de winter gaat zeer zacht weer meestal gepaard met bewolking en regen. Ook woensdag is dat zo. De dag begint met dikke bewolking, waaruit het in de loop van de dag stevig kan gaan regenen. Ook gaat het flink waaien.

Kou ver weg

De dagen erna wordt het minder warm, maar echte winterkou blijft de rest van de maand ver weg.

Op de laatste dag van vorig jaar sneuvelden ook warmterecords. In De Bilt werd het 13,7 graden, waarmee het de warmste Oudejaarsdag werd die in Nederland ooit is gemeten.

Weerplaza merkt op dat woensdag zeker niet de enige recordwarme dag van het jaar zal worden. Kouderecords zijn in het huidige klimaat zeldzaam, maar warmterecords worden jaarlijks meermaals gebroken. Vorig jaar gebeurde dat wel zes keer.