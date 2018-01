Krachtigste computer van het land verwerkt 20.000 plaatjes per seconde

Dit weekend wordt de krachtigste computer van Nederland in gebruik genomen. Die staat bij de sterrenwacht in Westerbork in Drenthe. De computer van wetenschappelijk instituut Astron vormt de hersenen voor nieuwe hogesnelheidscamera's die op de twaalf schotels van de radiotelescoop zijn gemonteerd.

De computer gaat onderzoek doen naar radioflitsen. Die werden in 2007 voor het eerst waargenomen. Het zijn heldere flitsen die miljarden lichtjaren onderweg waren om de aarde te bereiken. In de paar millisecondes verspreiden ze net zo veel energie als de zon in een dag.

Felle stralen

Waardoor de radioflitsen worden veroorzaakt of waar ze vandaan komen is niet duidelijk. Mogelijk zijn het felle stralen van neutronensterren, exploderende sterren of flitsende zwarte gaten. Omdat de flitsen maar een fractie van een seconde duren was het tot nu toe moeilijk om ze vast te leggen, in de afgelopen ruim 10 jaar zijn er nog maar 25 flitsen waargenomen.

Spelcomputers

Met de nieuwe techniek kan in één opname een groot deel van de hemel snel worden doorzocht. Per seconde verwerkt het apparaat 20.000 afbeeldingen. De computer leert zichzelf om daar flitsen in te herkennen, daarvoor worden tweehonderd grafische processoren uit spelcomputers gebruikt. Wetenschappers hopen zeker één flits per week te ontdekken en het mysterie rondom de snelle ruimteflitsen te kunnen ontrafelen. De bouw van de supercomputer kostte ongeveer een miljoen euro.