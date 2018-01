Turks leger mobiliseert: hallo Amerika, wij zijn er ook nog

Amerikaans plan

In de enclave Afrin is de VS dus niet actief. Toch richt de Turkse oorlogstaal zich al de hele week op de Amerikanen. Dat begon vorig weekend, toen het Amerikaanse ministerie van Defensie voor het eerst erkende dat er een plan ligt om grenswachten in Syrië te gaan trainen.

Het zou gaan om 30.000 manschappen, voornamelijk Syrische Koerden, die het gebied dat is heroverd op IS moeten verdedigen. President Erdogan reageerde furieus op dat nieuws: "Turkije zal dit terreurleger wurgen, nog voor het tot leven komt." Hij richtte zijn oorlogstaal vervolgens op Afrin.

Woensdag verscheen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson in beeld met een verrassende verklaring. "Mensen hebben zich vergist. We bouwen niet aan een grenswacht, het is spijtig dat die indruk is gewekt."

Het leek op een Amerikaanse poging om de Turken een uitweg te bieden, na al het militair tromgeroffel van de dagen ervoor. Maar de Turkse regering gelooft de woorden van Tillerson niet, en deed er in de afgelopen 24 uur zelfs een schepje bovenop. Minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu: "We gaan dit doen. We moeten dit doen. Het maakt ons niet uit wat andere landen daarvan vinden."

Buiten schot gebleven

Afrin is een van de weinige plekken in Noord-Syrië die in de Syrische burgeroorlog buiten schot zijn gebleven. Volgens schattingen is de bevolking van zo'n 200-duizend mensen in de afgelopen jaren verdubbeld, met vluchtelingen uit andere gebieden in Syrië. De Koerdische militie YPG bestuurt Afrin sinds 2012 als een semi-autonoom gebied.

Weinigen in de regio twijfelen aan de Turkse stelling dat de YPG in Syrië een nauwe band onderhoudt met de PKK. PKK-leider Abdullah Ocalan is populair in het gebied. Ook vochten veel mannen uit Afrin mee in de strijd tegen IS. Zoals bij de herovering van Raqqa, in de tweede helft van 2017.

Afrin wordt in het noorden en westen omsloten door Turkije en aan de oostkant door rebellen die door Turkije gesteund worden. In het zuiden grenst het aan gebied dat in handen is van het Syrische regime. Berichten uit Afrin zijn dat burgers bezorgd zijn, maar dat het dagelijks leven vooralsnog gewoon doorgaat. Uit angst voor een Turkse invasie zouden er burgers zijn vertrokken, maar het is onduidelijk hoeveel.

Pion op het bord

In de komende dagen, of vooral nachten, is het afwachten of de Turkse regering z'n militaire taal waar zal maken. Rijden Turkse tanks straks toch Afrin binnen, dan is de uitkomst zeer onzeker. Het blijft onduidelijk hoe Amerika, Rusland en het Syrische regime hierop gaan reageren.

Maar ook een grote mobilisatie en alleen dreigen met een militaire operatie kan er al voor zorgen dat de Turken een doel bereiken: als zet in het onderhandelingsspel met de Amerikanen, om concessies af te dwingen. NAVO-partner Turkije wil laten voelen dat het de voortdurende steun van Amerika aan een, in Turkse ogen terroristische organisatie, niet accepteert.

Ook in het schaakspel met de Koerdische YPG, het Syrische regime en Rusland zet Turkije alleen al met deze mobilisatie een nieuwe pion op het bord. Alle partijen weten dat er uiteindelijk onderhandeld zal worden over een verdeling van de taart in Noord-Syrië. Wie in die onderhandeling serieus genomen wil worden, kan maar beter militairen in het gebied hebben.