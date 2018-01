Ook al eens aan de kassa geweigerd met VVV-cadeaukaart?

Pas op de kleine lettertjes

In de kleine lettertjes van voorwaarden van de VVV-Cadeaukaart staat in artikel 7.4 een opmerkelijk zinnetje: "De cadeaukaart is onbeperkt geldig. Intersolve EGI brengt vanaf drie jaar na activering van de cadeaukaart jaarlijks een beheervergoeding van 6,00 euro in rekening, die telkens aan het begin van het jaar ten laste wordt gebracht van het tegoed."

Met andere woorden: als je de bon niet gebruikt moet je na drie jaar elk jaar 6 euro betalen voor het feit dat het tegoed wordt beheerd. Zo wordt jouw cadeaubon 'opgegeten' als je de kaart in de la laat liggen.

Daar had je bij de papieren bon geen last van. Maar die kon wél weer per ongeluk in de wasmachine terechtkomen.