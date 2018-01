'Donkere Dagen Offensief' leidt tot minder inbraken rond feestdagen

De politie wijt de afname van het aantal inbraken tijdens de feestdagen aan het zogeheten Donkere Dagen Offensief. Van oktober tot maart voert de politie extra controles uit op plekken en tijdstippen waar een grote kans is op inbraak, dus ook tijdens de feestdagen.

Daarnaast heeft de rijksoverheid uitgebreid campagne gevoerd om mensen alert te maken op het risico van een inbraak. Ook gemeenten dringen al langere tijd aan op preventieve maatregelen, zoals betere sloten op ramen en deuren.

50.000 keer per jaar

De daling van het aantal inbraken tijdens Kerst en Oud en Nieuw past ook in de algemene trend dat in Nederland steeds minder wordt ingebroken. Ten opzichte van 2014 zijn er nu zo'n 40 procent minder diefstallen uit huizen. Toch waarschuwt de politie dat het aantal inbraken nog steeds hoog ligt met zo'n 50.000 per jaar.