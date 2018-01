NS: dienstregeling verloopt nagenoeg normaal

Het overgrote deel van de treinen rijdt vanochtend weer volgens de normale dienstregeling. Even na 08.00 uur, midden in de ochtendspits, meldde een woordvoerder van de NS dat op vrijwel alle trajecten treinverkeer mogelijk is.

Op een aantal trajecten zijn er nog verstoringen, doordat er na de storm van gisteren nog bomen op het spoor liggen of bovenleidingen kapot zijn. Dat is onder meer het geval tussen Leiden en Schiphol en tussen Eindhoven en Weert.

Vannacht hebben werknemers op het spoor tientallen problemen verholpen, zegt de NS. Toch zijn niet op alle trajecten de herstelwerkzaamheden klaar. De NS verwacht dat rond 10.30 uur de meeste hinder op het spoor voorbij is.

De NS vraagt reizigers om rekening te houden met kortere treinen of met bussen. Het advies is om voor vertrek op de reisplanners te kijken.

Overal gestrande reizigers

Gisteren lag het treinverkeer als gevolg van de storm stil. Op tientallen plaatsen was de bovenleiding beschadigd, soms over een lengte van kilometers.

Daardoor stonden op stations in het hele land gestrande reizigers. Rond 18.00 uur vertrok de eerste trein weer vanaf Utrecht Centraal, maar de meeste treinen reden in de uren erna nog niet.

Later op de avond maakte de NS bekend dat alle gestrande reizigers weer thuis zouden komen. Dat kwam vooral doordat veel mensen hun eigen vervoer hadden geregeld.