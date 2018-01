Tientallen miljoenen schade na een van de zwaarste stormen in halve eeuw

Een van de zwaarste stormen van de laatste halve eeuw heeft vandaag een spoor van vernieling door Nederland getrokken. De verzekeraars komen morgen met een eerste prognose van de schade, maar vaststaat dat deze boven de 50 miljoen euro uitkomt.

Een woordvoerder zegt dat 50 miljoen de ondergrens is en dat er tientallen miljoenen blij kunnen komen. Bij vorige zware stormen in 2007 en 2013 kwam de schade tussen 100 en 200 miljoen euro uit.

Doden

De brandweer kreeg meer dan 10.000 meldingen binnen. In bijna het hele land waaiden bomen om, vlogen dakpannen van de daken en raakten gevelplaten los. In Rotterdam, Leiden en Egmond aan Zee vloog het dak van een huizenblok af. Maar liefst 66 vrachtwagens kantelden en op 150 plaatsen moest ProRail het spoor herstellen.

Alleen in het noorden van het land waren weinig problemen.

Er vielen minstens twee doden door de storm. In Olst overleed een 62-jarige vrachtwagenchauffeur toen hij uit zijn auto stapte en door een dikke tak werd geraakt. In Enschede kwam een 62-jarige automobilist om toen hij een boom op zijn auto kreeg. In Vuren overleed een 66-jarige man door een val, maar het is niet zeker of dat door de storm kwam.

Van code oranje naar code rood

Het KNMI had gisteren code oranje afgekondigd, maar kondigde even na 9.00 uur code rood af voor zes provincies. Rijkswaterstaat adviseerde niet de weg op te gaan en NS legde het complete treinverkeer stil.

Het werd inderdaad een zeer zware storm, die volgens het KNMI op de achtste plaats komt in de top 10 van zwaarste stormen sinds 1970. In De Bilt werd zelfs de zwaarste windstoot sinds 25 januari 1990 gemeten, toen de zwaarste storm van de laatste halve eeuw over Nederland raasde.

Heel lang duurde de storm niet. Om 13.00 uur was het aan de westkust alweer rustig en om 15.00 uur was de storm in het oosten het land uitgetrokken.