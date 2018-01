Gekte om tweede hoofdkantoor Amazon: nog 20 gegadigden

Er kwamen 238 'sollicitaties' binnen en daar zijn er nu twintig van over. Webwinkelgigant Amazon kondigde in september aan dat het een tweede hoofdkantoor wil bouwen, goed voor 50.000 banen en een investering van 5 miljard dollar. Het bedrijf vroeg of steden wilden laten weten of ze interesse hadden. En die was er.

Grote steden als Boston en New York City, maar ook Toronto, Dallas en Austin strijden nu verder om de 'hoofdprijs'. De afgelopen maanden bleek al dat ze daar veel voor over hebben.

"Welke gouverneur of burgemeester wil nou niet samen met Amazon-topman Jeff Bezos op een podium staan om een deal als deze aan te kondigen?", zei een deskundige daar eerder over tegen The New York Times.

Stad vernoemen naar Amazon

Sommige steden gingen daar heel ver in. De gemeenteraad van het plaatsje Stonecrest in de staat Georgia stemde er zelfs mee in om de plaatsnaam te wijzigen in Amazon, als ze de wedstrijd zouden winnen. Er hoeven trouwens geen nieuwe naamborden te worden gemaakt voor de stad, want Stonecrest heeft de laatste twintig niet gehaald.

En Frisco, in Texas, probeerde met een verwijzing naar Amazons virtuele assistent Alexa en een video de aandacht te trekken. Maar ook die stad zit niet bij de laatste twintig.