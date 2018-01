Leraren basisscholen Noord-Nederland gaan opnieuw staken

Leraren in het basisonderwijs in Noord-Nederland gaan opnieuw staken. Volgens het PO Front, waar onderwijsorganisaties in zijn vertegenwoordigd, hebben eerder acties onvoldoende geholpen. De staking is op woensdag 14 februari.

De organisaties zeggen dat ze "hoopvol" zijn over stappen die minister Slob zet, maar ze hebben nog niet geleid tot een "tastbaar resultaat". In Friesland, Groningen en Drenthe wordt het werk daarom opnieuw neergelegd.

De leraren willen meer geld en een lagere werkdruk. Bij elkaar willen ze een bedrag van 1,4 miljard euro voor die doelen. Slob is bereid tot ongeveer de helft.

'Slecht betaald'

Het PO-Front zegt dat de leraren in het basisonderwijs een van de slechtst betaalde hoogopgeleide groep vormen. Nu het economisch beter gaat en in andere sectoren loonstijgingen weer mogelijk zijn, dreigt de kloof volgens de organisatie nog groter te worden.

Er was al twee keer een landelijke staking, vorige maand en in oktober.

Eerder deze maand maakte het kabinet wel al geld vrij om de werkdruk op zo'n vijftig basisscholen te beperken. Per school is 8000 euro beschikbaar, bijvoorbeeld om een begeleider in te huren die kijkt naar oplossingen voor de werkdruk.