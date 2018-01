Tientallen basisscholen krijgen geld om werkdruk alvast aan te pakken

Deze maand nog kunnen basisscholen subsidie aanvragen om de werkdruk te verlagen. Besturen van zo'n vijftig scholen kunnen elk 8000 euro krijgen van het ministerie van Onderwijs om maatregelen te nemen.

Scholen bepalen zelf hoe ze het geld gebruiken. "Uitgangspunt is dat leraren echt verschil in de klas gaan merken", laat het ministerie weten.

Volgens het ministerie kunnen scholen bijvoorbeeld een begeleider inhuren die kijkt naar wat er anders kan op een school. Ook kunnen leraren vergadertrainingen doen voor sneller en efficiƫnter overleg.

Klein beginnen

Nog niet alle basisscholen kunnen aanspraak maken op extra geld, omdat het ministerie klein wil beginnen. Eerst moet blijken welke initiatieven goed werken.

"Later wordt bekeken hoe andere scholen van deze kennis kunnen profiteren", zegt het ministerie.

Te weinig geld

In totaal steekt het kabinet structureel 430 miljoen euro in het verlagen van de werkdruk op basisscholen en 270 miljoen in hogere salarissen, maar leraren vinden dat niet genoeg en willen het dubbele. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt dat er geen geld bij komt.

Op 12 december demonstreerden ze nog voor meer loon en minder werkdruk. Veel basisscholen waren die dag dicht.