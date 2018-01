Stormschade 'fors meer dan' 10 miljoen

In Olst en Enschede vielen doden door de storm. De politie onderzoekt nog of een derde dode, in Vuren, ook door de storm om het leven kwam: hij viel door een plexiglasconstructie.

In Amsterdam werd een voetganger geraakt door een omgewaaide steiger.

Bus te water

Op de weg is vooral het vrachtverkeer flink getroffen. De verkeersinformatiedienst heeft meer dan dertig gekantelde vrachtauto's geteld.

In Stadskanaal is een lijndienstbus in het kanaal beland. De inzittenden konden ontsnappen door het raam in te slaan met een noodhamer. Niemand raakte gewond.

De tientallen wegen die waren gesloten voor verkeer, worden mondjesmaat weer vrijgegeven.