Oud-CIA-agent mogelijk dubbelspion

De FBI heeft op het vliegveld van New York een oud-CIA-agent opgepakt. De 53-jarige Chinese Amerikaan Jerry lee was mogelijk actief als dubbelspion.

Volgens de aanklacht had Lee handgeschreven notities over Amerikaanse contacten in China illegaal in zijn bezit. Het zou gaan om de echte namen van bronnen en undercover CIA-agenten. Lee wordt officieel nog niet verdacht van spionage, en het is nog niet duidelijk of hij de informatie ook heeft doorgespeeld.

In de Amerikaanse media wordt de zaak in verband gebracht met een dramatische periode voor de CIA in 2010: toen werden in korte tijd zo'n twintig informanten van de inlichtingendienst in China gedood. Hoewel deze zaak in de aanklacht tegen Lee niet wordt genoemd, vergelijken deskundigen zijn arrestatie met die van dubbelspionnen Aldrich Ames en Robert Hanssen, die in de jaren 90 cruciale informatie aan de Russen doorspeelden.

Hotelkamer

Lee, een tot Amerikaan genaturaliseerde Chinees, diende in het Amerikaanse leger van 1982 tot 1986, en was van 1994 tot 2007 in dienst van de CIA. Tegenwoordig woont hij in Hongkong.

De verdachte informatie werd in 2012 tijdens een onderzoek naar Lee aangetroffen op zijn hotelkamer, in boekjes die hij in zijn koffers had. Volgens de FBI ging het om zeer geheime informatie, waarvan onthulling de nationale veiligheid ernstige schade kon toebrengen.

Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij tien jaar cel krijgen.