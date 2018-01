Meer zekerheid bij tweedehands aankopen online

Er zijn steeds meer partijen die als tussenpersoon willen fungeren voor kopers en verkopers van online tweedehandsproducten, zodat die meer zekerheid krijgen. Stel: je ziet een leuke spelcomputer te koop staan. Maar de verkoper woont in Groningen en jij in Eindhoven. Even op en neer rijden is niet voor iedereen zo eenvoudig, maar het geld alvast overmaken en de computer laten bezorgen geeft wellicht ook een knoop in je maag.

Een relatief nieuwe manier om het te regelen is dan dat je het geld bij een onafhankelijke partij laat vastzetten voor een bepaalde periode. Postcodegarant.nl doet dit al zo'n twee jaar tegen een vergoeding van 2,50 euro per transactie, Marktplaats begon er in november mee en vanaf vandaag is er nog een speler op de markt: Pakkie.

Het idee is dat de verkoper via de app van het bedrijf een betaalverzoek indient bij de koper. Die betaalt via iDeal, maar in plaats van dat het geld de volgende dag op de rekening van de verkoper staat, wordt dit tijdelijk vastgehouden. De verkoper krijgt wel een verzendlabel waarmee het pakket kan worden verstuurd. Op dit moment kan Pakkie goederen tot 500 euro versturen.