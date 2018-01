Apple pompt miljarden in Amerikaanse banen

Apple wil de komende vijf jaar 30 miljard dollar investeren in de Verenigde Staten. De investering moet 20.000 banen opleveren, heeft de technologiereus bekendgemaakt. Nu heeft het bedrijf zo'n 84.000 werknemers in de VS.

De banen worden niet alleen gecreëerd bij de bestaande vestigingen, maar ook bij een nog te bouwen campus. De locatie daarvan maakt Apple later dit jaar bekend. Het bedrijf wil al wel kwijt dat de nieuwe vestiging een centrum voor klantenservice wordt.

Geld terug naar VS

Verder maakt Apple gebruik van een nieuwe regeling van president Trump om bedrijven tegen gunstige voorwaarden geld vanuit het buitenland terug naar de VS te laten halen. Apple heeft ruim 250 miljard dollar aan overzeese tegoeden.

Apple zegt niet hoeveel geld het terughaalt, maar wel dat het een afdracht van 38 miljard dollar aan de Amerikaanse fiscus oplevert.

Belastingherziening

Trump uitte in zijn verkiezingscampagne harde kritiek op bedrijven die geld in andere landen stallen en hij maakte zich sterk voor het creëren van banen in eigen land. In een onlangs door het Congres goedgekeurd belastingplan staat onder meer dat grote bedrijven minder zwaar worden belast.