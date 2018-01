Parachutist, hondentrainer én acteur: dit was Venezuela's vijand nummer 1

Het is dan al maanden onrustig in het land. De schappen in de supermarkten zijn leeg, de inflatie is de hoogste ter wereld en er zijn nauwelijks medicijnen. Ruim 90 procent van de bevolking heeft honger en volgens velen is Maduro daarvoor verantwoordelijk. Demonstranten gaan dagelijks de straat op om het aftreden van hun president te eisen, die met harde hand terugslaat.

Hoewel de Venezolaanse veiligheidsdiensten 'terrorist' Perez op de hielen zitten, verschijnt hij in juli nog bij een herdenking van de slachtoffers die omkwamen bij de protesten tegen de regering. Hij roept Venezolanen op zich te blijven verzetten. Kort daarna springt Perez achter op een motor en verdwijnt hij even snel als hij gekomen is. Terug de anonimiteit in.

Woedend

Langzaam groeit hij uit tot het gezicht van de protesten. Op Instagram blijft hij fel uithalen naar de regering. Op 20 december plaatst hij nog een foto van zichzelf waarop hij zichtbaar woedend staat afgebeeld. "Een duidelijke boodschap aan het terroristische regime van Maduro", schrijft hij eronder.