Teleurgestelde pulsvissers zien 'gitzwarte uitkomst'

Een van de getroffen vissers is Dirk Kraak die uit het veld is geslagen door het besluit. "De grootste verliezer is de natuur." Kraak investeerde 600.000 euro om zijn twee schepen te voorzien van pulsnetten. "We hebben alle zeilen bij moeten zetten om te innoveren en het brandstofgebruik omlaag te brengen", zei de pulsvisser in radioprogramma Nieuws & Co op NPO Radio 1.

Kraak vraagt zich af in hoeverre het nog zin heeft verder te innoveren. "Ik ga weer terug van een elektrische auto naar een oude diesel", vergelijkt hij de terugkeer van pulsvissen naar vissen met netten. Die netten heeft hij naar eigen zeggen verbrand toen hij overstapte op de nieuwe methode.

Dwaling rechtzetten

De belangorganisaties hopen dat de Europese Commissie, de Landbouw-ministers en het Europees Parlement in een nieuw overleg "de dwaling" recht gaan zetten. "We blijven lobbyen. We moeten de hoop niet opgeven", aldus de strijdlustige Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes De Bat tegen Omroep Zeeland. De provincie Zeeland is momenteel voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij.

"Tot vorige week zag het er allemaal nog redelijk uit, daarna is het gaan kantelen. Dit besluit is dramatisch en dient alleen de belangen van Franse vissers die achterhaalde technieken gebruiken. Na de aanlandplicht en de komende brexit kan de visserij dit er niet bij hebben", aldus De Bat.

De volgens stap is een onderhandelingsronde met de raad van Landbouwministers. Die wil in ieder geval een flinke inperking van het aantal pulsvissers. Of er een totaalverbod komt is de vraag, maar het zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor Nederland. "Op de een of andere manier gaat het de Nederlandse visserijsector financieel raken", zegt correspondent Spekschoor.