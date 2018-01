Kabinet doet 'alles' om einde pulsvisserij te voorkomen

Het Nederlandse kabinet probeert in Brussel de invoering van een totaalverbod op de pulsvisserij te voorkomen. Minister Schouten noemt het besluit van het Europees Parlement "onbegrijpelijk" en "een klap voor de vissermannen en de gemeenschappen die erachter zitten".

Een meerderheid van het Europees Parlement hekelt de vooral in Nederland gebruikte manier van vissen, waarbij schol en andere bodemvissen met kleine elektrische schokjes van de bodem worden gelokt. Vooral in Frankrijk wordt gezegd dat de Nederlandse pulsvissers alles weghalen en dat de zee in een "woestijn" verandert.

Zware kettingen

Het Nederlandse kabinet is ervan overtuigd dat de nieuwe techniek juist veel beter is dan het gebruik van zware kettingen, zoals andere Europese vissers veelal doen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek, zegt Schouten.

De minister wil Europa overtuigen dat pulsvisserij "een goede manier" is om bodemvissen te vangen. Er komt nog een onderhandelingsronde tussen de Europese Commissie, de EU-ministers van Landbouw en het Europees Parlement.

'Agressieve Franse lobby'

"We gaan er alles aan doen om te zorgen dat de Nederlandse vissers met die innovatieve techniek kunnen blijven vissen", aldus Schouten. Ze denkt dat het Europees Parlement zich heeft laten beïnvloeden door de Fransen, die een "agressieve lobby" hebben gevoerd tegen de pulsvisserij. Zij gebruiken deze techniek namelijk niet en halen minder vis op. Schouten zegt dat pulsvissen een "hele innovatieve manier van vissen is die ook nog beter is voor het milieu".

De Nederlandse visserij vreest een miljoenenstrop. Ongeveer een derde van de Nederlandse vissersvloot, zo'n tachtig kotters, is overgestapt op pulsvisserij.