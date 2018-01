Vijf jaar cel geëist tegen politiemol Mark M.

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar celstraf geëist tegen politiemol Mark M. Daarnaast wil het OM dat hij tien jaar geen publieke functie mag uitvoeren.

M. wordt ervan verdacht dat hij jarenlang informatie over strafrechtelijke onderzoeken heeft gelekt naar criminelen. Hij zou daar zeker 79.000 euro mee hebben verdiend. Dat geld heeft hij volgens het OM witgewassen. Mogelijk heeft hij zelfs tonnen opgestreken, maar daarvoor heeft het OM niet genoeg bewijs kunnen vinden.

Als M. wordt veroordeeld, wil het OM dat hij meteen de gevangenis in gaat. Het OM vreest dat hij anders op de vlucht slaat om zijn straf te ontlopen.

Tegen een handlanger van M., die volgens het OM fungeerde als tussenpersoon, is drie jaar cel geëist. Drie criminele afnemers van politie-informatie hoorden twee keer 1 jaar en één keer 8 maanden celstraf tegen zich eisen.

Ontkenning

De 31-jarige M. zei in de rechtbank dat hij op financieel gebied niets verkeerd heeft gedaan. Hij houdt het erop dat hij het geld had geleend om te investeren in een eigen bedrijf.

M. heeft wel toegegeven dat hij vertrouwelijke informatie uit politiesystemen heeft gehaald, maar hij deed dat naar eigen zeggen als hobby, niet om er geld aan te verdienen.

Rotste appel

Mark M. werkte sinds 2009 bij de politie. Hij startte bij de recherche, maar werd later overgeplaatst naar de verkeerspolitie, toen bleek dat hij geen Verklaring van Geen Bezwaar kreeg van de AIVD.

Na die overplaatsing had de toegang van M. tot bepaalde systemen moeten worden ingetrokken, maar dat is niet gebeurd. Daardoor kon M. nog vier jaar meekijken in onderzoeksdossiers. Hij voerde in die periode meer dan 28.000 zoekopdrachten uit in politiesystemen en kopieerde tal van documenten die hij eigenlijk niet had moeten kunnen inzien.

In 2015 liep M. tegen de lamp, toen een autohandelaar over informatie bleek te beschikken die van een mol afkomstig moest zijn. Toenmalig korpschef Bouman noemde M. "de rotste appel aller tijden".