Premier Roemenië treedt af vanwege partijconflict

Premier Tudose van Roemenië is afgetreden. Hij maakte zijn besluit bekend nadat zijn partij, de sociaaldemocratische PSD, de steun voor hem had opgezegd. Tudose is de tweede PSD-leider die ten val komt vanwege een intern conflict. Binnen de PSD woedt een machtsstrijd, waarin de in juni benoemde Tudose lijnrecht tegenover partijvoorzitter Dragnea staat.

Vorige week kwam die strijd tot een kookpunt toen Tudose zijn minister van Binnenlandse Zaken, een vertrouweling van Dragnea, beschuldigde van liegen en haar vroeg op te stappen. Minister Carmen Dan weigerde dat.

Dragnea is een van de machtigste mannen in de Roemeense politiek. Zowel binnen de PSD, als binnen de regering heeft hij veel macht. Hij mag zelf geen premier worden omdat hij veroordeeld is voor verkiezingsfraude.

Corruptie

In juni moest oud-premier Grindeanu aftreden na een motie van wantrouwen, officieel omdat de PSD vond dat hij weinig voortgang geboekt zou hebben met zijn regeringsplannen. Hij was zes maanden daarvoor verkozen.

Volgens kenners speelde zijn strenge anti-corruptiewetgeving ook een grote rol. Onder die wetgeving dreigden ook belangrijke politieke kopstukken als Dragnea veroordeeld te worden voor corruptie. Grindeanu zou niet van plan zijn geweest de wetten af te zwakken om hen uit de wind te houden. Vorig jaar gingen mensen in Roemenië meermaals massaal de straat op om te protesteren tegen corruptie.

Dinsdag komt de PSD bijeen om een opvolger voor Tudose te kiezen. Die moet dan nog worden goedgekeurd door president Iohannis en het parlement.