Palestijnse tiener Ahed Tamimi blijft nog vastzitten

De 16-jarige Palestijnse Ahed Tamimi blijft nog zeker twee dagen vastzitten. Een Israëlische militaire rechtbank heeft een uitspraak over het al dan niet verlengen van haar hechtenis voor woensdag vastgesteld.

De Palestijnse zit in de cel omdat ze vorige maand op het erf van haar ouderlijk huis Israëlische militairen heeft geschopt en geslagen. Van de confrontatie zijn beelden gemaakt, die veel zijn gedeeld op sociale media.

Tamimi kan vanwege het belagen van de militairen een jarenlange gevangenisstraf krijgen, al wordt niet verwacht dat het zover komt. Ze wordt aangeklaagd voor opruiing, bedreiging van soldaten en het gooien van stenen.

Ook haar moeder, die bij het incident aanwezig was, zit vast. Tamimi is de dochter van een bekende Palestijnse activist. "Ik ben trots dat iedereen in de wereld over haar praat en dat ze een voorbeeld is geworden voor haar generatie. Maar we zijn ook droevig en bezorgd", zei Bassem Tamimi tegen correspondent Arlene Gelderblom.

Kijk hieronder naar de reportage die Arlene Gelderblom gisteren maakte over Ahed Tamimi: