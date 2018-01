Seksonderzoek: wat als seks niet zo vanzelfsprekend is?

Dat geldt ook Ilse (39), die vorig jaar in een depressie terechtkwam. "Ik ben in totaal zes maanden opgenomen geweest. Vanaf april ben ik direct gestart met zware antidepressiva." Dat had een grote invloed op haar seksleven. "De eerste maanden was mijn zin in seks compleet weg."

Haar afwezige seksualiteit was voor Ilse op dat moment niet erg. "Ik had het druk met mijn depressie. Nu, zo'n negen maanden na de antidepressiva, komt de zin in seks langzaam terug."

Vaginisme

Ook voor vrouwen met vaginisme, waarbij de vagina zich afsluit, speelt seks een andere rol dan voor de meeste mensen, vertelt Andrea Bijen. Ze is documentairemaker en zette een online platform op voor vrouwen met die aandoening. "Daarmee wilde ik vaginisme een gezicht geven en het stigma eromheen verminderen."

Bijen sprak met veel vrouwen met vaginisme en ontdekte dat er ondanks de aandoening nog veel mogelijk was. "Bij sommige vrouwen met vaginisme was de behoefte aan seks minder, vertelt ze. "Maar dat hoeft niet zo te zijn. Bij de meeste vrouwen bleek juist dat ze creatiever werden en meer kennis hadden over wat ze lekker vonden."

Dat beaamt ook seksuoloog Kremers. "Mensen denken vaak in stereotypes, maar mensen kunnen op ontdekkingsreis gaan binnen de mogelijkheden."

Geen probleem

De belangrijkste boodschap van Kremers: het hoeft helemaal niet erg te zijn om geen seks te hebben, of een tijdje wat minder. "Dat is oké. Als het in een relatie voorkomt en een van de twee vindt dat een probleem, dan kunnen ze naar een seksuoloog gaan." Dat beaamt ook Adang. "Voor mijzelf is het niet hebben van seks helemaal niet erg. Het wordt pas een probleem als de maatschappij er een probleem van maakt."