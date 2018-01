Nederlanders tevreden over seksleven, maar veel ongewenste intimiteiten

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun seksleven, concludeert het kenniscentrum Rutgers uit een steekproef onder 17.000 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar. Meer mannen dan vrouwen genieten van seks, blijkt uit de monitor Seksuele gezondheid in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de vrouwen ervaring heeft met ongewenste intimiteiten, zoals seksueel getinte aanrakingen en zoenen tegen de wil.

Frequentie

Als ondervraagden zeiden dat ze ontevreden zijn over hun seksleven, ging dat meestal niet over de kwaliteit van de seks, maar over de frequentie. Hoe seksueel actief mensen zijn (zowel solo als met een partner), blijkt vooral af te hangen van de leeftijd en de lichamelijke gezondheid.

De 25- tot en met 39-jarigen zijn het meest seksueel actief: 85 procent van hen had het laatste half jaar seks met een partner. Onder 70-plussers is dat 51 procent. Van de 70-plussers met een partner had 62 procent de afgelopen zes maanden seks.

Vooral vrouwen onder de 25 en mannen boven de 70 maken melding van seksuele problemen. Bij de jongere vrouwen gaat het bijvoorbeeld over pijn bij het vrijen en bij oudere mannen over erectieproblemen.

Porno

Porno maakt bij veel mannen deel uit van het seksleven, zeggen de onderzoekers. Van de mannen keek 71 procent de afgelopen zes maanden naar porno, van de vrouwen 29 procent. Porno kijken vervangt of belemmert voor de meeste mensen niet de seks die ze met een partner hebben. Mensen die vaker naar porno kijken, hebben ook vaker seks met een partner.

Het onderzoek bevestigt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag veel voorkomt. Van de vrouwen heeft 22 procent ervaring met seksueel geweld: manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil en/of gedwongen seks. Dat geldt voor 6 procent van de mannen. Als ook zoenen en seksueel aangeraakt worden tegen de wil meegerekend worden, heeft 53 procent van de vrouwen en 19 procent van de mannen dat wel eens meegemaakt.

Uitschelden

Homo- en biseksuele mannen hebben vaker seksuele ervaringen tegen hun wil dan heteroseksuele mannen: 18 versus 6 procent. Ook is in het afgelopen jaar 25 procent van de homo- en biseksuele mannen en 15 procent van de lesbische en biseksuele vrouwen uitgescholden vanwege de seksuele oriƫntatie.