Minister zet meer bergers in tegen files

Om het aantal files te verminderen, zet minister Van Nieuwenhuizen meer bergers en weginspecteurs op de snelwegen in. De bergers worden geposteerd op strategische plaatsen langs de snelweg.

Veel files ontstaan door ongelukken of door voertuigen met pech. Als wrakken of brokstukken sneller opgeruimd worden, loopt het verkeer minder vast. Met meer inspecteurs kan sneller worden besloten om een weg vrij te geven of het verkeer om te leiden.

Van Nieuwenhuizen zei in WNL op Zondag dat ze zich er zelf ook weleens aan ergert dat het lang duurt voor een stuk weg wordt vrijgegeven.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat kondigde aan dat ze binnenkort meer maatregelen presenteert om de filedruk te verminderen. Ze heeft daarvoor een budget van 100 miljoen euro. Met het aantrekken van de economie groeien de files ook weer.