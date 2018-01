President Tsjechië haalt geen meerderheid, tweede ronde noodzakelijk

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Tsjechië is gewonnen door de zittende president Milos Zeman, met bijna 40 procent van de stemmen. Omdat hij ruim onder de 50 procent bleef, is een tweede ronde noodzakelijk. Die wordt op 26 en 27 januari gehouden

Zeman neemt het dan op tegen Jiri Drahos, een partijloze hoogleraar scheikunde. Drahos kreeg ruim een kwart van de stemmen. De andere zeven kandidaten eindigden ver achter Zeman en Drahos.

Volgens opiniepeilers is de tweede ronde, ondanks de ruime zege voor Zeman vandaag, nog lang geen gelopen race.

Populist

De 73-jarige Zeman is een rechtse populist, die in zijn verkiezingscampagne opkwam voor de gewone man en prat gaat op zijn goede band met Rusland en China. Hij heeft plannen voor referenda over het Tsjechische lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie. In de afgelopen jaren sprak Zeman zich duidelijk uit tegen de komst van veel migranten naar Tsjechië.

Drahos (68) wil juist dat Tsjechië een meer pro-Westerse koers gaat varen.

Uit een opiniepeiling kwam naar voren dat de Tsjechen Zeman respecteren om zijn sterke persoonlijkheid en daadkracht, en Drahos om zijn eerlijkheid en ontwikkeling.

Het presidentschap is geen louter ceremoniële functie in Tsjechië. De president deelt taken met de premier.