Ultieme poging Prins Carlos tegen titel buitenechtelijke zoon

Prins Carlos heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak dat zijn buitenechtelijke zoon Hugo Klynstra zijn naam en adellijke titels mag voeren. Aanstaande maandag dient de zaak bij de Raad van State, bevestigt een woordvoerder van de raad aan de NOS na berichtgeving in de Volkskrant.

De rechtbank in Den Haag oordeelde in november 2016 dat Klynstra zich prins mag noemen en de achternaam De Bourbon de Parme mag gebruiken. Hij werd in 1997 geboren uit de relatie tussen prins Carlos en Brigitte Klynstra. Vaststaat dat Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, de vader is, maar hij heeft geen band met hem. Brigitte Klynstra overleed in 2010 op 51-jarige leeftijd.

Prins Carlos wil niet dat zijn zoon dezelfde achternaam en titels krijgt, omdat dat in strijd zou zijn met de historisch gegroeide regels van het Huis de Bourbon de Parme.