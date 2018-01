Waarom doet Nederland weinig aan de loonkloof tussen man en vrouw?

Dat stukje is precies het verschil in beloning dat vakbonden en belangenclubs weg willen nemen. Afgelopen oktober publiceerde FNV een rapport over de loonkloof en kondigde de vakbond aan dat het wil strijden voor transparante salarissen. Vrouwennetwerk Women Inc probeert het thema al langer op de politieke agenda te zetten.

"Eigenlijk is een gelijke beloning in Nederland al heel lang verplicht, want in de wet staat dat een werkgever niet mag discrimineren op geslacht", zegt arbeidsmarktdeskundige Suzan Steeman van Women Inc. "Maar de loonkloof komt in iedere branche voor. Er wordt door de overheid helemaal niet gecontroleerd op verschillen in salaris tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers."

Wetten in IJsland en Duitsland

In IJsland is net een wet ingegaan die vaste salarissen koppelt aan bepaalde banen. Hoe hoger een baan scoort op factoren zoals benodigde opleiding, verantwoordelijkheid, stress of fysieke inspanning, hoe hoger de bijpassende beloning. Bedrijven met meer dan 25 personeelsleden zijn verplicht aan iedere medewerker met dezelfde baan ook exact hetzelfde salaris te betalen.

Duitsland gaat minder ver, daar kunnen werknemers sinds deze week het gemiddelde salaris opvragen van mensen die binnen het bedrijf hetzelfde werk doen. Met die kennis is het makkelijker onderhandelen over het loon en komen de salarissen van verschillende medewerkers dichter bij elkaar te liggen, is de gedachte. De wet geldt echter alleen voor bedrijven met 200 medewerkers of meer.