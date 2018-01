Amerikaanse ambassadeur in Panama 'kan niet voor Trump werken' en stapt op

De Amerikaanse ambassadeur in Panama stapt op. Hij kan niet langer werken onder president Trump, licht ambassadeur John Feeley zijn vertrek toe.

"Als jonge diplomaat zwoer ik ooit de president te dienen, ook als ik het niet eens zou zijn met het beleid", schrijft Feeley volgens de BBC in zijn ontslagbrief. "Als ik dat niet meer kan, moet ik naar eer en geweten ontslag nemen."

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt de ambassadeur ontslag om "persoonlijke redenen". Feeley heeft het Witte Huis vorige maand ingelicht over zijn beslissing.

Shithole

Zijn vertrek staat voor zover bekend dan ook los van de recente 'shithole countries'-uitspraak van Trump. Met die term, vrij vertaald 'schijtlanden', typeerde hij El Salvador, Haïti en Afrikaanse landen.

Het beleid van Trump zorgt geregeld voor onrust in Midden-Amerika. Begin deze week zei Trump dat de verblijfsvergunningen van honderdduizenden Nicaraguanen en Salvadoranen die in de VS wonen worden ingetrokken.