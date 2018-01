'Schoolschaken' steeds populairder, kinderen spelen on- en offline

Schaken mag sommigen dan wat stoffig en saai in de oren klinken, de sport is steeds populairder onder basisschoolleerlingen. Jongens en meisjes vinden het spel leuk en spelen het zowel online als offline. "Schaken heeft een vlucht genomen", zegt Marleen van Amerongen van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNS).

De afgelopen tien jaar is het aantal jeugdleden bij de KNSB bijna verdubbeld. Met name leerlingen tussen de 6 en 9 jaar hebben de sport ontdekt. Wat kinderen aanspreekt is dat de sport ook op internet gespeeld kan worden.

"We hebben ook toernooien waarbij kinderen in Groningen tegen tegenstanders in Londen kunnen schaken", zegt Van Amerongen. "Maar als je tegen elkaar speelt, zit je het liefst tegenover elkaar aan het bord."

Bekijk hier wat het verschil is bij jonge schakers van vroeger en nu: