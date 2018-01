Wat gaat er de grens over tussen Venezuela en de ABC-eilanden?

Hoe belangrijk is de smokkel voor de economieën van Venezuela en Aruba, Bonaire en Curaçao?

Smokkel en zwarthandel zijn lucratieve, illegale economische activiteiten. Neem de smokkel van benzine. Nergens ter wereld is benzine zo goedkoop als in oliestaat Venezuela, met dank aan de subsidies van de regering. Als je die brandstof de grens over smokkelt, maak je dus aanzienlijke winst. Ook voedsel en levensmiddelen worden veel verhandeld en met winst doorverkocht op de zwarte markt.

Voor de formele economie van de eilanden is de impact van de smokkel beperkt, behalve voor de prijs van versproducten. Correspondent Dick Drayer op Curaçao zegt dat die duur zijn in tijden van schaarste. De smokkel van goedkope groenten en fruit uit Venezuela zorgt voor een beter aanbod en een lagere prijs.

Verder bieden de eilanden vooral mogelijkheid voor illegale arbeid. Venezolanen verdienen daar harde dollars mee. Volgens Drayer komen er dagelijks bootjes aan met arbeiders op zoek naar werk.

Hoe staat de economie van Venezuela er voor onder president Maduro?

Rampzalig. De economie van Venezuela is een puinhoop. Er is een grote schuldenlast, de economie krimpt en de prijzen stijgen. "Venezuela is vrijwel helemaal afhankelijk van de export van olie. Het is de enige manier voor het land om aan dollars te komen. Maar door wanbeleid is de productie gedaald en bovendien was de olieprijs wereldwijd zeer laag", zegt Marc Bessems.