Noah en Emma kunnen in Zeeland niet op tegen Jan en Johanna

Hoewel er dit jaar in de nationale lijst twee nieuwe nummers 1 zijn (Noah en Emma verslaan Daan en Anna), verbazen de populairste namen Bloothooft nauwelijks: de ranglijst verandert nooit drastisch. "Dit jaar zijn er drie nieuwe jongensnamen en drie nieuwe meisjesnamen bij gekomen. Verder is het stuivertjewisselen."

"Je moet over een langere tijd kijken wil je echt iets leuks zien. Het zijn modenamen allemaal. Die hebben een beperkte levenstijd. Dat is ongeveer 40 jaar: ze komen op in 20 jaar en gaan in 20 jaar af."

Bloothooft wijst bijvoorbeeld op de naam Olivia, op 15. "Het is een goede kanshebber om verder te stijgen, omdat die naam in de Amerika en Engeland in de top-3 staat. Nu volgen we in Nederland die landen niet altijd, maar het kan wel een signaal zijn."