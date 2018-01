Bijbelse namen in trek, Noah en Emma vorig jaar op 1

De top vijf bestaat bij de jongens verder uit Sem, Lucas, Finn en Daan. Bij de meisjes zijn dat Tess, Sophie, Julia en Anna.

Regionaal gezien zijn er grote verschillen: zo zijn Jesse en Lieke het meest populair in Friesland. Jan en Johanna doen het goed in Zeeland en Levi en Tess zijn juist in Gelderland het meest gekozen.

Bijbelse namen

Opvallend is dat er in de lijst veel Bijbelse namen staan. Naast Noah en Levi staan bijvoorbeeld ook Bram (van Abraham) en Daan (naar Daniƫl) in de lijst. Bij de meisjes vallen vooral namen uit het Oude Testament op, zoals Sara en Eva.

In het totaaloverzicht van afgelopen jaar staan trouwens alleen namen die minstens 25 keer voorkomen. Dit doet de SVB uit privacyoverwegingen, zodat de focus minder op opvallende namen ligt.