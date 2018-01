OM onderzoekt vermogensbeheerder van Koninklijk Huis wegens fraude

Het Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijke fraude door de ex-directeur van vermogensbeheerder Box Consultants. Dat bevestigen het OM en het bedrijf zelf na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Onder de klanten van Box zitten volgens het FD ook leden van het Koninklijk Huis.

Het OM verdenkt de ex-directeur ervan dat hij jarenlang provisies, die hij ontving van beleggingsfondsen, niet aan klanten doorbetaalde. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte om dit te verhullen. Volgens het FD gaat het om 8 miljoen euro, die Box en de ex-directeur in eigen zak hebben gestoken.

Het OM wil niet zeggen of leden van het Koninklijk Huis hierdoor benadeeld zijn. De Rijksvoorlichtingsdienst laat in een reactie weten "in beginsel nooit te zeggen of leden van het Koninklijk Huis wel of niet ergens klant zijn".

Al in maart 2015 is het kantoor van Box Consultants en de woning van de directeur doorzocht. Ook is er beslag gelegd op onroerend goed. Het OM is nu het dossier aan het beoordelen om te beslissen of er een strafzaak komt.

'Misplaatst en onjuist'

Box Consultants noemt in een reactie de beschuldigingen misplaatst en onjuist. "Wij betreuren het dat onze goede naam in twijfel wordt getrokken. We hebben met zorgvuldigheid en professionaliteit deze goede naam opgebouwd en gaan ervan uit dat wij het vertrouwen van onze klanten blijven genieten."

Tegen het FD zeggen de advocaten van Box en de ex-directeur nog dat niemand misleid is. Volgens hen was het ontvangen van provisies "een geoorloofde praktijk die tot 2014 volstrekt gebruikelijk was."

Beleggingsinstellingen mochten tot en met 2013 provisie betalen aan vermogensbeheerders voor het aanleveren van klandizie. Sinds 1 januari 2014 geldt een verbod hierop: het provisieverbod.