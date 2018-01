'Nieuwe luchtmachthelikopters België 1,5 jaar aan de grond'

De nieuwe NH-90 helikopters van de Belgische luchtmacht staan vanaf volgende week aan de grond, meldt de VRT. Er zijn problemen met de radar van de helikopters en updaten van het systeem zou tot wel anderhalf jaar kunnen duren.

De helikopter is gemaakt door een defensieconsortium voor verschillende Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland. Zij namen respectievelijk 20 en 35 NH-90's af. Volgens de VRT hebben deze landen te maken met dezelfde problemen. Van de NH-90 helikopters zijn er inmiddels 22 verschillende versies.

De Nederlandse luchtmacht zegt in een reactie dat de kwestie in Nederland geen problemen oplevert. Dat er een 'upgrade' aan de radar moest komen, was volgens een woordvoerder bekend.

Omdat Nederland twintig NH90-helikopters heeft, kan Defensie steeds een of twee helikopters een extra onderhoudsbeurt geven, en blijven er nog steeds genoeg over die inzetbaar zijn, zegt de luchtmacht. België heeft maar vier van de helikopters.

Training en bevoegdheid

De Belgen namen hun vier nieuwe NH-90's, ook wel bekend als de Grijze Kaaiman, in 2015 in gebruik. Ze kostten zo'n 35 miljoen euro per stuk. De radar van de Belgische toestellen valt af en toe uit. In eerste instantie leken de aanpassingen 3 tot 6 maanden in beslag te nemen, maar dat wordt dus veel langer. Dat leidt in België tot problemen met de trainingen van de bemanningen en hun bevoegdheden.

Nederland nam de eerste NH-90 helikopter in mei 2010 in ontvangst. In 2014 weigerde minister Hennis de laatste zeven helikopters af te nemen omdat bleek dat de toestellen last hadden van corrosie en overmatige slijtage. In totaal werden ongeveer 100 tekortkomingen vastgesteld. Dat kostte Defensie ruim 100 miljoen euro extra.