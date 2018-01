Leiders CDU/CSU en SPD hebben akkoord over nieuwe grote coalitie

De onderhandelingen duurden meer dan 24 uur. De reden dat het zo lang duurde is dat de wensen van de sociaaldemocratische SPD en de christelijk-conservatieve CSU nogal uiteenlopen. "Het schijnt toch te zijn gelukt", zei correspondent Judith van de Hulsbeek in het NOS Radio 1 Journaal.

De SPD-leden moeten op zondag 21 januari nog wel instemmen met het principeakkoord. "Dat kan ook nog misgaan. Er is best wel veel tegenstand binnen deze partij. Dat wordt ook nog een spannende dag", zei Van de Hulsbeek. Binnen de SPD is veel discussie over het voortzetten van de coalitie met CDU/CSU. De SPD haalde bij de verkiezingen in september het slechtste resultaat sinds de jaren 30.

Als de SPD akkoord gaat, kunnen de komende weken gedetailleerdere afspraken worden gemaakt.